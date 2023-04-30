Как быстро чистить креветки: советы профессиональных поваров

Морепродукты обладают многими полезными свойствами для организма, поэтому они должны быть частью нашего рациона. Один из самых популярных морских деликатесов – креветки. Однако многим хозяйкам не нравится их чистить, поскольку это может показаться очень долгим и сложным процессом. К счастью, есть несколько трюков, которые можно использовать, чтобы "освободить" креветок довольно легко.

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Как легко очистить креветки

Сырые креветки можно очень просто очистить – вам понадобятся только вилка или ножницы. С помощью них вы сможете очистить одну креветку за несколько секунд, а через несколько минут у вас будет гора очищенных креветок.

Сначала отрываем или отрезаем голову. Затем возьмите ножницы и поставьте их на линию пищевода, затем разрежьте панцирь до самого хвостика. Затем снимите панцирь и уберите пищевод.

Чтобы очистить креветку, вставьте крайний зубец вилки в линию пищевода и аккуратно двигайте его вдоль креветки к хвосту, удаляя панцирь по пути. Таким образом, креветку можно очистить буквально за одну секунду.

Очень часто мы покупаем замороженные креветки, предварительно отваренные. Их нужно только разморозить, немного проварить и очистить. Это очень просто сделать.

Сначала отрывайте голову креветки, легонько прокручивая ее. Затем переверните креветку и отрежьте хвостик. Далее нужно освободить креветку от панциря – для этого возьмите кончиками пальцев за панцирь и снимите его, немного прокручивая.

Если маленькая креветка, то кишечник ей можно не удалять, а сразу же подавать на стол или приготовить вкусный салат. У больших креветок кишечник нужно удалить. Для этого нужно положить креветку на бок и с помощью ножа надрезать по всей длине креветку и достать кишечник.

Напомним, ранее мы писали о том, как норвежские хозяйки чистят сельдь за считанные минуты.

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