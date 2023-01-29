Как быстро и легко отчистить швы на плитке: бюджетный метод

Швы на плитке со временем обязательно чернеют. Это происходит потому, что поверхность между плиткой накапливает грязь, в частности, и во время неправильной уборки.

Избавиться от черной грязи между плиткой бывает сложно. Впрочем, можно воспользоваться бюджетным методом, который поможет удалить загрязнение и вернуть швам первоначальный цвет.

Для этого понадобится несколько составляющих, которые можно найти практически на каждой кухне. В частности, нужно смешать в пропорции:

жидкое мыло – 2 ст.л;

соду – 2 ст.л;

перекись водорода – 2 ст.л;

уксус – 2 ст.л;

горячая вода – пол-литра.

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Составляющие нужно тщательно перемешать и с помощью губки нанести на швы между плиткой. Смесь следует оставить на 10 минут. После этого нужно просто вымыть плитку так, как вы это делаете обычно.

Чтобы сохранить эффект и избежать быстрого загрязнения швов, их можно протереть восковой свечой и нагреть с помощью фена. Предварительно плитку нужно вытереть, чтобы она была сухой. Такой метод позволит швам оставаться чистыми дольше.

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