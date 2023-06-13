Как быстро охладить бутылки с напитками и держать их холодными: летний лайфхак

Как быстро охладить напитки в морозилке и холодильнике

На открытом воздухе или в жару всегда приятно наслаждаться охлажденными напитками. Если вода, сок или алкоголь не были предварительно охлаждены в холодильнике, есть способ быстро решить эту проблему без использования льда.

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Один из простых лайфхаков заключается в использовании бумажных полотенец, воды и морозильной камеры. Вам понадобится рулон бумажных полотенец, которые нужно слегка увлажнить водой, и несколько банок или бутылок, которые вы хотите охладить.

Смочите полотенца водой и оберните ими банки или бутылки. Затем поместите его в морозильную камеру на 10-15 минут. Вода, содержащаяся в смоченных полотенцах, замерзнет, образуя тонкий слой льда на поверхности напитков. Таким образом, они быстро охладятся, ускорив процесс по сравнению с обычным охлаждением в холодильнике. Этот трюк позволяет охладить напитки без разбавления, которое происходит, когда используется лед.

Напомним, мы уже писали о японском методе охлаждения тела в жару.

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