Как быстро промыть бачок унитаза внутри: забудете о налете и ржавчине

Как быстро промыть бачок унитаза внутри от налета и ржавчины.

Проверенные народные средства помогут избавиться от налета и ржавчины в бачке унитаза. Однако важно соблюдать пропорции при подготовке раствора.

Когда образуется ржавчина или сильный налет, может возникнуть проблема с механизмом. Чем дольше игнорировать проблему, тем труднее ее избавиться.

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Если вы думаете, что вам поможет лимонная кислота, то ошибаетесь. Однако в холодной воде он будет работать так, как нужно. Потому просто сыпать лимонную кислоту в бачок точно не стоит. Сначала нужно совершить несколько простых действий.

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Лайфхак №1. Как почистить бачок унитаза с помощью лимонной кислоты

В первую очередь подготовьте раствор из 300 г лимонной кислоты и 3 литрах кипятка. Важно полностью растворить в кипятке, а затем влить в этот раствор 6 л теплой воды. Температура приготовленного раствора должна составлять 45-50 градусов.

Далее перекройте воду и спустите ту, которая есть в бачке. Раствор залейте, но так чтобы он покрывал сливной механизм. Если налет не давний, хватит 30 минут. Затем нужно еще потереть щеткой.

Если же налету годы, то нужно намочить туалетную бумагу в растворе и приклеить в те зоны бачка, которые не находились под действием раствора. Также окуните спонжи в раствор и положите их на сливной механизм. После этого закройте крышку бачка и оставьте его на 6-8 часов. Затем отчистите все щеткой.

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Лайфхак №2. Как почистить бачок унитаза с помощью уксуса

Вам требуется 1 л столового уксуса (9%) и подогрейте до 40-50%. После этого слейте воду из бачка и, когда он будет наполняться, постепенно вливайте подогретый уксус. Оставьте раствор на несколько часов или на всю ночь.

Сливной механизм, состоящий из большого количества деталей, следует также очистить. Это можно сделать отдельно.

Лайфхак №3. Как почистить сливной механизм унитаза

В 1,5 л кипятка растворите 100 г лимонной кислоты. К теплой воде добавьте раствор 45-50 градусов. Вам потребуется примерно 1,5-2 литра теплой воды. Затем поместите в раствор сливной механизм.

Механизм в воде держите от 30 до 60 минут. Если какой-нибудь налет останется, очистите щеткой.

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Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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