Как быстро сварить фасоль без замачивания: лайфхаки

Иногда на замачивание фасоли перед приготовлением просто нет времени. Зачем ее замачивать и как сварить фасоль быстро и вкусно даже без предварительной подготовки читайте в нашем материале.

В первую очередь перед приготовлением фасоль надо перебрать. Она не должна быть старой, ведь бобовые, пролежавшие более года, не будут мягкими даже после очень продолжительной варки. Перебирая лучше выбросить сморщенные бобы, после чего промыть фасоль под холодной водой.

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Зачем замачивать фасоль?

Замоченная фасоль варится гораздо быстрее. Кроме того, в воде частично растворяются олигосахариды, вызывающие повышенное газообразование в кишечнике. Также считается, что во время замачивания фасоль теряет фитиновую кислоту, которая препятствует всасыванию цинка, кальция, магния и железа.

Чтобы замочить фасоль, ее нужно залить холодной водой в пропорции 1:5 и держать бобовые от 12 до 24 часов.

Еще быстрее она размякнет, если замачивать фасоль в жаркой воде в той же пропорции. Для этого либо просто залейте фасоль горячей водой, либо поставьте кастрюлю на огонь и доведите фасоль до кипения на несколько минут, после чего пусть настоится в горячей воде.

Как приготовить фасоль без замачивания?

Твёрдую фасоль поставьте вариться как обычно, а после закипания воды добавьте к ней щепотку пищевой соды . Сода снизит время варки фасоли до часа;

. Сода снизит время варки фасоли до часа; Твердую фасоль поставьте на огонь в большой кастрюле. Как только вода закипит, добавьте в нее стакан холодной воды. Это нужно повторять после каждого закипания – добавлять по стакану холодной воды еще 4-5 раз. Таким способом фасоль может свариться через 40 минут.

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Как варить фасоль?

В кастрюле фасоль залейте водой, чтобы она полностью ее покрывала. Варить нужно на небольшом огне и лучше не накрывать крышкой, чтобы не совпало, а при необходимости в кастрюлю доливать воду;

фасоль залейте водой, чтобы она полностью ее покрывала. Варить нужно на небольшом огне и лучше не накрывать крышкой, чтобы не совпало, а при необходимости в кастрюлю доливать воду; В мультиварке фасоль лучше готовить в режиме "тушения" от 1,5 часов и дольше;

фасоль лучше готовить в режиме "тушения" от 1,5 часов и дольше; В скороварке фасоль залейте водой так, чтобы чаша была заполнена не более чем наполовину. Закройте крышкой и поставьте сильный огонь. Когда из клапана начнет выходить пар, убавьте огонь и варите 10-15 минут. После этого снимите скороварку с плиты и не открывайте еще 20-30 минут;

фасоль залейте водой так, чтобы чаша была заполнена не более чем наполовину. Закройте крышкой и поставьте сильный огонь. Когда из клапана начнет выходить пар, убавьте огонь и варите 10-15 минут. После этого снимите скороварку с плиты и не открывайте еще 20-30 минут; В микроволновке фасоль нужно высыпать в стеклянную посуду, залить холодной водой, а затем поставить в микроволновку на 10 минут на максимальную мощность. После этого фасоль нужно перемешать, посолить и снова поставить вариться на 15-20 минут до полной готовности.

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