Как быстро удалить ржавчину из унитаза: названы шесть самых эффективных средств

Простые домашние средства помогут избавиться от желтых разводов, пятен, ржавчины и налета на унитазе. Зачастую даже специальная "химия" не может с этим справиться.

Помните, что при чистке унитаза обязательно нужно защитить руки. Также используйте щетку с грубыми ворсинками.

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Шесть эффективных средств для удаления ржавчины из унитаза

1. Лимонный сок и соль. Возьмите равные части лимонного сока и соли и смешайте до образования густой пасты. Нанесите на загрязнение и оставьте на 1 час. Затем протрите все щеткой и смойте водой.

2. Белый уксус. Уксус хорошо удаляет ржавчину и другие загрязнения. Для этого нанесите его на грязь и оставьте на несколько часов. Затем протрите щеткой и смойте.

3. Пищевая сода и перекись водорода. Смешайте пищевую соду и перекись водорода в равных пропорциях до образования пасты, которую нужно нанести на пятна ржавчины. Оставьте минимум на час, а затем протрите щеткой.

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4. Марганцовка. Марганцовка хорошо борется с ржавчиной. Ее нужно смешать с водой, чтобы образовалась густая паста. Нанесите все на проблемные и загрязненные места, оставьте на полчаса "работать". Затем протрите грубой щеткой.

5. Газированная вода. Газированные напитки, такие как "Фанта" или "Кока-Кола", могут удалить ржавчину и налет. Налейте на загрязненные места и оставьте на несколько часов.

6. Химические чистящие средства. Бытовая химия от ржавчины в унитазе делится на три вида:

абразивные порошки, которые удаляют только свежую грязь и могут оставить царапины на унитазе;

жидкие щелочные средства, не справляющиеся с большим количеством загрязнения и имеющие сильный запах;

кислотные средства удаляют даже старую ржавчину, но они опасны для кожи.

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Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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