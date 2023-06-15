Как дольше сохранить загар: топ-5 лайфхаков

Дерматологи всего мира предупреждают о вреде природного загара, ведь солнце оказывает негативное влияние на кожу. Но людей на пляжах меньше не стаж. Если вы планируете отпуск на берегу моря, предлагаем ознакомиться с основными правилами загорания и подготовки кожи к нему.

Подготовьте кожу к загару

Кожу необходимо правильно подготовить к встрече с солнцем. Регулярно используйте отшелушивающие средства, чтобы загар лучше лег на кожу. Также пользуйтесь скрабом и пилингами не менее двух раз в неделю.

Увлажняйте

За неделю до отпуска начинайте активно пользоваться питательным кремом дважды в день. Не забывайте об этом ритуале и на отдыхе.

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Используйте солнцезащитный крем

Это обязательное условие для ровного загара. Кроме того, солнцезащитный крем защищает кожу от солнечных ожогов. Используйте его по следующей схеме:

– в первые дни – максимальная защита (SPF 50),

– за 2-3 дня – SPF 30

– через неделю – SPF 15.

Используйте средства для продления загара

Используйте специальные косметические пролонгаторы загара. Они сделают его более стойким и ярким.

Не пользуйтесь скрабом и кислотами

Они ускоряют смывание загара и сделают его пятнистым.

Напомним, мы уже писали, как получить идеальный оттенок загара.

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