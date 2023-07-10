Как достичь плоского живота и тонкой талии через две недели: секрет в питании и дыхательной практике

Как похудеть и получить плоский живот за короткий срок

Купальный сезон в самом разгаре, но не все девушки готовы к нему. Добиться идеальной фигуры не так просто, особенно в жаркую погоду после тяжелого дня на работе. Однако есть способы, как сделать живот плоским всего за 14 дней.

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Сначала следует понять, что достижение плоского живота в столь короткий срок не является простым процессом. 14 дней – это максимально быстрое время, за которое можно добиться схожих результатов. Следует отметить, что плоский живот и тонкая талия невозможны без общего похудения тела, поскольку точечное похудение – это миф.

Следующим шагом является правильное питание, которое будет способствовать плоскому животу. Вот несколько рекомендаций:

Завтракайте листовые зеленые овощи, которые помогут организму легче переваривать тяжелую пищу. Такие продукты также богаты клетчаткой, способствующей жиросжиганию;

Употребляйте фрукты и полезные сладости, которые насытят вас и успокоят сладкий аппетит без увеличения объема живота. Они также помогают в организме хранить воду;

Включайте овощи красного цвета в свой рацион, поскольку они содержат флавоноиды, которые способствуют похудению и предотвращают избыточный набор веса;

Добавьте авокадо в свое меню, поскольку оно содержит полезные жиры, способствующие чувству сытости, нормализуют пищеварение и контролируют вес;

Потребляйте нежирное белое мясо и морепродукты, содержащие много белка и холина, способствующие сжиганию жира. Они также помогают снизить объем живота и поддерживают чувство сытости.

Диетологи рекомендуют выпивать 1-2 стакана зеленого чая в день, поскольку он ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса. Важно также пить достаточное количество воды – 11 стаканов в день.

Понимайте, что достижение плоского живота требует сбалансированного питания. Ставьте должное внимание на завтрак, ограничивайте ужин и внедряйте 5-6 небольших приемов пищи в течение дня. Также избегайте еды за 2 часа до сна.

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Помимо правильного питания, можно воспользоваться техникой дыхания для достижения плоского живота и тонкой талии. Это простое упражнение дыхания доступно даже новичкам:

Напрягите свою корпусную мускулатуру;

Втяните живот внутрь и до позвоночника во время выдоха;

Задержите дыхание на 10 секунд;

Постепенно расслабьте мышцы.

Следуйте этому упражнению 3 раза в день по 10 подходов. Она улучшит вашу осанку, сделает мышцы пресса более эластичными и поможет снизить раздутие живота.

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