Как достичь плоского живота и тонкой талии через две недели: секрет в питании и дыхательной практике
Купальный сезон в самом разгаре, но не все девушки готовы к нему. Добиться идеальной фигуры не так просто, особенно в жаркую погоду после тяжелого дня на работе. Однако есть способы, как сделать живот плоским всего за 14 дней.
Читайте также: Как сделать так, чтобы аромат парфюма дольше держался летом
Сначала следует понять, что достижение плоского живота в столь короткий срок не является простым процессом. 14 дней – это максимально быстрое время, за которое можно добиться схожих результатов. Следует отметить, что плоский живот и тонкая талия невозможны без общего похудения тела, поскольку точечное похудение – это миф.
Следующим шагом является правильное питание, которое будет способствовать плоскому животу. Вот несколько рекомендаций:
- Завтракайте листовые зеленые овощи, которые помогут организму легче переваривать тяжелую пищу. Такие продукты также богаты клетчаткой, способствующей жиросжиганию;
- Употребляйте фрукты и полезные сладости, которые насытят вас и успокоят сладкий аппетит без увеличения объема живота. Они также помогают в организме хранить воду;
- Включайте овощи красного цвета в свой рацион, поскольку они содержат флавоноиды, которые способствуют похудению и предотвращают избыточный набор веса;
- Добавьте авокадо в свое меню, поскольку оно содержит полезные жиры, способствующие чувству сытости, нормализуют пищеварение и контролируют вес;
- Потребляйте нежирное белое мясо и морепродукты, содержащие много белка и холина, способствующие сжиганию жира. Они также помогают снизить объем живота и поддерживают чувство сытости.
Диетологи рекомендуют выпивать 1-2 стакана зеленого чая в день, поскольку он ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса. Важно также пить достаточное количество воды – 11 стаканов в день.
Понимайте, что достижение плоского живота требует сбалансированного питания. Ставьте должное внимание на завтрак, ограничивайте ужин и внедряйте 5-6 небольших приемов пищи в течение дня. Также избегайте еды за 2 часа до сна.
Читайте также: Вайб 2000-х снова в трендах: стилистка показала актуальные футболки на лето (фото)
Помимо правильного питания, можно воспользоваться техникой дыхания для достижения плоского живота и тонкой талии. Это простое упражнение дыхания доступно даже новичкам:
- Напрягите свою корпусную мускулатуру;
- Втяните живот внутрь и до позвоночника во время выдоха;
- Задержите дыхание на 10 секунд;
- Постепенно расслабьте мышцы.
Следуйте этому упражнению 3 раза в день по 10 подходов. Она улучшит вашу осанку, сделает мышцы пресса более эластичными и поможет снизить раздутие живота.
Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырез и обнажение живота.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!