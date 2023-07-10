Як досягти плоского живота і тонкої талії за два тижні: секрет у харчуванні та дихальній практиці

Купальний сезон у самому розпалі, але не всі дівчата готові до нього. Домогтися ідеальної фігури не так просто, особливо в спекотну погоду після важкого дня на роботі. Однак, є способи, як зробити живіт плоским всього за 14 днів.

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Спочатку варто зрозуміти, що досягнення плоского живота в такий короткий термін не є легким процесом. 14 днів – це максимально швидкий час, за який можна досягти схожих результатів. Варто також зазначити, що плоский живіт і тонка талія неможливі без загального схуднення тіла, оскільки точкове схуднення – це міф.

Наступним кроком є правильне харчування, яке сприятиме плоскому животу. Ось кілька рекомендацій:

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Снідайте листові зелені овочі, які допоможуть організму легше перетравлювати важку їжу. Такі продукти також багаті клітковиною, яка сприяє жироспалюванню;

Споживайте фрукти і корисні солодощі, які наситять вас і заспокоять солодкий апетит без збільшення об'єму живота. Вони також допомагають в організмі зберігати воду;

Включайте овочі червоного кольору у свій раціон, оскільки вони містять флавоноїди, які сприяють схудненню і запобігають надмірному набору ваги;

Додайте авокадо до свого меню, оскільки воно містить корисні жири, які сприяють почуттю ситості, нормалізують травлення і контролюють вагу;

Споживайте нежирне біле м'ясо та морепродукти, які містять багато білка і холіну, що сприяють спалюванню жиру. Вони також допомагають знизити об'єм живота і підтримують відчуття ситості.

Дієтологи рекомендують також випивати 1-2 склянки зеленого чаю на день, оскільки він прискорює обмін речовин і сприяє зниженню ваги. Важливо також пити достатню кількість води – 11 склянок щодня.

Розумійте, що досягнення плоского живота вимагає збалансованого харчування. Ставте належну увагу на сніданок, обмежуйте вечерю, і впроваджуйте 5-6 невеликих прийомів їжі протягом дня. Також уникайте їжі за 2 години до сну.

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Крім правильного харчування, можна скористатися технікою дихання для досягнення плоского живота і тонкої талії. Ця проста вправа дихання доступна навіть новачкам:

Напружте свою корпусну мускулатуру;

Втягніть живіт всередину і до хребта під час видиху;

Затримайте дихання на 10 секунд;

Поступово розслабте м'язи.

Виконуйте цю вправу 3 рази на день по 10 підходів. Вона поліпшить вашу поставу, зробить м'язи преса більш еластичними і допоможе зменшити роздуття живота.

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