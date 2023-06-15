Как эффективно очистить плиту от жира и остатков пищи: простая хитрость от хозяек

Как очистить плиту от жира – как и чем мыть плиту и решетки из газовой плиты

Плита и сковородки могут быстро покрыться жиром и остатками пригоревшей пищи. Не остались в стороне решетки для приготовления блюд.

Чтобы тщательно прочистить их, есть хитрость, позволяющая эффективно избавиться от грязи и жира с помощью простых повседневных ингредиентов. Вместо моющих средств с химическими веществами в составе воспользуйтесь натуральными продуктами, пишет Sante Plus.

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Чтобы избежать накопления грязи после использования варочной панели и ее компонентов, важно регулярно производить очистку. Решетку для приготовления пищи может быть трудно убирать, если впоследствии накапливаются жирные пятна. Чтобы очистить их эффективно, есть простое решение.

1. Используйте уксус для очищения кухонных поверхностей от жира.

Для удаления всех следов жира из кухонных плит можно использовать белый уксус. Остальное также позволит вам почистить конфорки тарелок. Для этого нагрейте литр белого уксуса и добавьте соль. Смочите тряпку в этом растворе и протрите решетки и всю варочную панель. Затем протрите влажной тканью. Высушите и установите решетки на место.

Вы также можете поместить играть в пластиковый пакет, наполненный литром белого уксуса, и оставьте на ночь. Этот эффективный метод позволяет тщательно очистить их, не тратя слишком много времени, используя губку, которой вам придется протирать каждый пораженный грязью участок.

2. Используйте черное мыло для очистки решетки для приготовления пищи.

Черное мыло имеет много свойств, в том числе для глубокой очистки ваших варочных панелей. Этот обычный продукт является натуральным и позволит удалить все следы из ваших кухонных плит и грилей.

Чтобы его использовать, нанесите каплю черного мыла на влажную губку, затем протрите тарелки этим эффективным ингредиентом. Наконец промойте и высушите их сухой тканью. Без труда вы сможете тщательно очистить все компоненты панели.

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3. Используйте пищевую соду для очистки решетки для приготовления пищи.

Пищевая сода – мощное обезжиривающее средство, очищающее все элементы варочной панели. Для этого разведите стакан пищевой соды в литре воды. Затем протрите влажной губкой засохшие жирные пятна на решетке и газовых горелках. Промойте и высушите полотенцем или сухой тканью.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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