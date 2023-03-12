Как экономно и быстро чистить картошку: советы профессиональных поваров

Чистка картофеля может быть продолжительной задачей, особенно если вы готовите большое количество. Однако правильный подход может помочь сэкономить время и сделать процесс чистки более эффективным. Помните, что правильная подготовка картофеля поможет сделать процесс приготовления более приятным и эффективным.

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Вот несколько полезных советов, как правильно и быстро чистить картофель:

Используйте овощечистку, чтобы быстро удалить шкурку из картофеля; Если вам нужно очистить большое количество картофеля, попробуйте использовать ножовку с уставшим лезвием; Подготовьте кастрюлю с холодной водой и добавьте соль, чтобы картофель не затемнялся при чистке; Если вы планируете варить картофель, варите его в кожуре. Она защитит картофель от распада и сохранит больше полезных веществ; Если вам нужно быстро очистить картофель, попробуйте использовать веревку или старую зубную щетку. Просто нужно потереть картофель ими и кожура слезет; Если вы используете картофель для салата, после очистки нарежьте его на кусочки и опустите в холодную воду на несколько минут, чтобы он не темнел.

Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.

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