Как естественным путём отпугнуть кошек от дома: нужны только натуральные ингредиенты

Какой запах отпугивает кота и как отвадить кошек от двора – лайфхак

Специи и другие натуральные ингредиенты будут полезны, если вы хотите отвадить кошек от дома. После этого вы забудете о визитах бездомных четырехлапых.

Как естественным путем отпугнуть кошек, рассказало издание Sante Plus. Там дали советы, заметив, что специи – один из самых лучших вариантов.

Читайте также: Четыре растения, которые естественным образом отпугивают муравьев в саду и огороде

Как отпугнуть кошек черным перцем?

Черный перец – натуральный репеллентный ингредиент, который из-за своего резкого запаха просто невыносим для развитого чутья кошек.

Чтобы без проблем держать их подальше от дома, все, что вам нужно сделать это взять немного молотого черного перца, а затем щедро посыпать им места, которые вы хотите защитить, и места, которые часто посещают четырехлапые.

Как только этот волшебный продукт попадет в их носовые пазухи, они сразу очистятся. Но только помните, что важно раздавить его, чтобы освободить его сильный аромат.

Конечно же, не стоит ставить кошачью мяту дома, если вы хотите, чтобы кошки к вам не приходили.

Некоторые другие способы держать кошек подальше от вашего дома

Конечно, есть и другие способы решить эту проблему и не дать кошкам бродить по вашему двору или в вашем доме. Вот несколько полезных советов:

1. Кофейная гуща – отличный репеллент для отпугивания кошек. Животные не выдерживают, когда касаются лапами. Но нужно использовать сухую кофейную гущу, а затем посыпьте нужные участки.

2. Воздержитесь от кормления бездомных кошек или попросите соседа не кормить. Многие из нас хотят покормить соседских кошек, но этот жест может им понравиться. Поэтому лучше удержаться от него. Лучше выберите место подальше от дома, чтобы кормить бездомных животных.

3. Используйте нафталин. Разместите его в стратегических местах, особенно под деревьями, кустарниками и клумбами, то кошки забудут эти места.

4. Рассмотрите возможность установки спринклерной системы, обнаруживающей движение. Если вы не прочь положить руку в карман, вы всегда можете позволить себе спринклерную систему с датчиком движения. Как только кошка проходит в поле зрения объектива прибора, последний активируется и тут же опрыскивает кота.

5. Кошки ненавидят алюминий. Воспользуйтесь этим и поставьте его рядом с вашими растениями и вашим огородом. У большинства кошек возникает реакция побега, как только они касаются алюминия.

Как сделать свой натуральный продукт против кошек?

Если вы хотите сделать свое собственное суперсредство, вы можете проявить свою изобретательность и создать запах, который кошки не переносят. Поэтому способ распыления на основе белого уксуса кажется идеальным.

Как сделать свой репеллент, который будет отпугивать кошек:

Сделайте смесь из сока одного лимона, полстакана белого уксуса и 10 капель эфирного масла розмарина. Это три запаха, которые кошкам совсем не нравятся.

Отлично все перемешав, залейте приобретенный раствор вовнутрь пульверизатора.

Перемешайте и затем нанесите на участки, где четырехлапые животные привыкли гулять. Вот увидите, это суперэффективно.

Напомним, что голуби занимают крыши, балконы и террасы. Они не только шумные, но еще могут оставить экскременты, наполненные бактериями, грибками или микробами. Есть шесть действенных методов, которые лишат данной трудности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!