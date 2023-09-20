Как хранить картофель, чтобы он не порос до весны

Осенью люди роют картофель и делают запасы на зиму, чтобы во время холодов всегда иметь вкусный корнеплод к столу.

Овощ может храниться несколько месяцев и быть полезным. Однако если неправильно это делать, то картофель будет портиться и прорастать.

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Хранение картофеля в подвале или погребе

Перед отправкой картофеля "зимовать" в подвал его нужно тщательно перебрать и осмотреть, чтобы испорченный продукт и некачественный отделить от здоровых корнеплодов.

В помещении, где будет храниться картофель, температура воздуха должна быть 2-3 градуса. В таком случае картофель сможет дольше пролежать и не испортиться. Сохраняйте ее в отсеках или ящиках, регулярно отбирайте испорченную.

Секреты хранения картофеля на зиму

Чтобы на картофеле было меньше ростков, используйте обычный лимон. Проткните одну штуку вилкой и положите в картофель. Лимон выделяет микрочастицы, которые будут препятствовать образованию ростков на картофеле.

Вместо лимона можете взять простоквашу, листья красной рябины или стебли папоротника. Эти растения выделяют фитонциды, противостоящие развитию болезнетворных растений.

Напомним, что хранить калину на зиму можно разными способами. Простым считается замораживание, или же можно приготовить повидло, пастилу или варенье.

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