Як зберігати картоплю, щоб вона не поросла до весни

Восени люди копають картоплю та роблять запаси на зиму, аби під час холодів завжди мати смачний коренеплід до столу.

Овоч може зберігатися кілька місяців та бути корисним. Проте, якщо неправильно це робити, то картопля псуватиметься та проростатиме.

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Зберігання картоплі у підвалі або льоху

Перед тим, як відправляти картоплю "зимувати" у підвал, її треба ретельно перебрати та оглянути, аби зіпсований продукт та неякісний відділити від здорових коренеплодів.

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У приміщенні, де буде зберігатися картопля, температура повітря має бути 2-3 градуси. У такому випадку картопля зможе довше пролежати і не зіпсуватися. Зберігайте її у відсіках або ящиках, регулярно відбирайте зіпсовану.

Секрети зберігання картоплі на зиму

Щоб на картоплі було менше паростків, використайте звичайний лимон. Проткніть одну штуку виделкою і покладіть до картоплі. Лимон виділяє мікрочастинки, які будуть перешкоджати утворенню паростків на картоплі.

Замість лимона можете взяти кисле яблуко, листя червоної горобини або стебла папороті. Ці рослини виділяють фітонциди, які протистоять розвитку хвороботворних рослин.

Нагадаємо, що зберігати калину на зиму можна різними способами. Простим вважається заморожування, або ж можна приготувати повидло, пастилу або варення.

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