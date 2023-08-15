Как хранить лук, чтобы он долго не портился: простые советы

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой быстрой порчи свежих овощей и фруктов, которые были приобретены всего несколько дней назад. Однако даже в хранении лука есть свои секреты, о которых следует знать.

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Специалисты рекомендуют следовать следующим советам для хранения лука свежим и вкусным. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут хранить лук как можно дольше свежим.

Влажность и свет могут оказывать негативное влияние на лук, приводя к появлению плесени и прорастания. Чтобы избежать этого, следует хранить лук в сухом и темном месте с наличием циркуляции воздуха. Не рекомендуется хранить ее в холодильнике, лучше выбрать темный шкаф или подвал. Не храните лук рядом с картофелем, поскольку картофель может привести к гниению, которое может распространиться на другие овощи. Такой "сосед" может привести к ускоренной порче. Полиэтиленовый пакет, оставленный вокруг лука после покупки, может способствовать гниению из-за ограниченной циркуляции воздуха и высокой влажности. Рекомендуется использовать бумажный пакет, который обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и снизит влажность. Даже старые колготки могут быть полезны для хранения лука. Поместите овощи в колготки, завяжите их и спрячь в темное место. Температура играет немаловажную роль в длительности хранения. Если вы хотите сохранить свежесть лука, то важно хранить его при температуре не выше 10 градусов Цельсия. При более высоких температурах овощ может быстро портиться.

Напомним, украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как легко очистить и порезать лук без неприятных слез.

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