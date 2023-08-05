Как хранить продукты в жару без холодильника: полезные советы

Можно ли хранить мясо, молоко, творог, хлеб, овощи и фрукты без холодильника в жару

Август – это время, когда температура воздуха может превышать 30 градусов. В такие дни холодильник становится незаменимым помощником в сохранении продуктов, особенно майонезных салатов, морепродуктов и тортов.

Но, к счастью, есть некоторые продукты, которые можно хранить свежими и без холодильника даже в жаркий период, пишет издание Новости Винницы.

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Овощи и фрукты

Для хранения овощей и фруктов холодильник не всегда обязателен. Просто упакуйте эти продукты в мешочки или пакеты и поместите в прохладное место. Такой метод также подходит для картофеля. Морковку и свеклу можно хранить, поместив в ящик, заполненный песком.

Мясо

Чтобы сохранить мясо свежим, выберите каждый кусок бумагой, а затем полотенцем и поместите в металлический контейнер на улице или балконе. Также можно складывать мясо в кастрюлю или стеклянные банки, разлагая слои соли между ними. Сало можно хранить, засолив: посыпьте солью и оберните в бумагу. Колбасу достаточно свернуть в салфетку, смоченную в соленой воде, и поместить в прохладное место.

Рыба

Чтобы сохранить свежесть рыбы, очистите ее от чешуи и внутренностей, промойте и обсушите бумажным полотенцем. Положите рыбу в миску с солью и металлическим дном, затем поместите в прохладное место. Перед приготовлением рыбы хорошо промойте и обсушите.

Масло и сыр

Для сохранения сливочного масла оберните его в пергамент, положите в контейнер и залейте прохладной подсоленной водой. Положите на верх тарелку с чем-нибудь тяжелым и оставьте на балконе или в прохладном месте. Сыр можно хранить, завернув его в бумагу и поместив в пакет, чтобы предотвратить высыхание.

Молоко и сметана

Молоко можно долго хранить, подсолив и доведя его до кипения, добавив 1,5 чайные ложки соды на 3 литра молока, а затем разлить его в сухие и чистые банки. Сметану лучше хранить в стеклянных банках, погрузив в холодную воду.

Хлеб

Хлебобулочные изделия хорошо переносят теплую погоду, но для длительного хранения их лучше нарезать на куски и расположить на противень во избежание прилипания. Поставьте их в проветренное помещение, чтобы на следующий день были вкусные сухари. По желанию можно полакомиться их с добавлением любимых специй или соли.

Яйца

Куриные яйца можно хранить при комнатной температуре до 2 недель, но для более длительного хранения каждое яйцо можно обернуть бумагой и поместить в контейнер в прохладное место.

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