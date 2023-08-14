Как хранить свеклу, чтобы она не становилась дряблой: простые советы

Как правильно хранить свеклу, чтобы она не портилась и не стала дряблой

Часто ли вам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда урожайная свекла, которую вы так бережно вырастили, после нескольких месяцев в подвале терял свой сочный вкус и качество? Один дряблый, другой – испорченный гнилью... Эта проблема известна многим, но есть отличный способ, как спасти вкус и пользу свеклы на зиму.

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Замораживать можно не только ягоды и фрукты! Мы уже привыкли к мороженой моркови, кабачкам, горошку и даже кукурузе, но мороженая свекла остается не слишком популярной. Это отличный вариант для сохранения его вкуса и пользы в течение зимних месяцев, пишет сайт prostoway.

Сладкую и ароматную свеклу можно морозить как вареную, так и сырую. Однако из своего опыта мы советуем отдать предпочтение вареному виду. После отваривания вы можете не только использовать его по отдельности, но и, например, запекать в духовке до достижения желаемой мягкости.

Очищенную и готовую к использованию свеклу рекомендуем порезать так, как планируете ее использовать. На специальный противень в один слой вложите порции свеклы и заморозьте. После этого аккуратно переложите замороженные кусочки в герметично закрытый контейнер. Такую свеклу легко сохраните в морозильной камере до 4 месяцев, с условием, что температура не будет слишком колебаться, и избежите повторной заморозки.

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