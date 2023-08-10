Как и когда можно будет оформить субсидию через "Дію" в один клик

Как и когда можно будет подать заявление на жилищную субсидию через Дія в один клик

Украина готовит упрощенную систему получения жилищных субсидий с помощью государственного портала "Дія". Эта инициатива направлена на облегчение процесса получения помощи и увеличение количества получателей, особенно в холодный период года.

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Об этом сообщила глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович, пишет издание Новости.live. Приоритетная помощь от государства – субсидии на отопительный сезон – будут оставаться актуальными и дальше. Министр отметила, что специалисты работают над цифровой трансформацией процесса подачи заявок через портал "Дія".

Согласно планам, с декабря будет возможно оформить субсидию на "Дія" всего за один клик. Такое решение упростит процедуру граждан и ускорит получение помощи.

В связи с ростом тарифов на электроэнергию в Украине ожидается увеличение числа лиц, заинтересованных в субсидиях. Со своей стороны правительство обеспечивает, что процедура оформления будет выполняться оперативно.

Оксана Жолнович подчеркнула, что летом было повышение цен на энергоресурсы, поэтому власти адаптируются к изменениям и готовятся обеспечить соответствующий уровень обслуживания граждан.

Уже в июне правительство приняло решение провести эксперимент, предусматривающий упрощенную процедуру подачи заявок на субсидии и скорый ответ от специалистов Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Процесс подачи заявки на субсидию станет гораздо более удобным. Для этого важно подать заявление, указав информацию о членах домохозяйства, адресе проживания и реквизитах счета, на который будут перечислены средства. После этого специалисты ПФУ самостоятельно проработают данные и назначат помощь.

Для удобства этот процесс можно выполнить дистанционно через онлайн-кабинет ПФУ на их е-портале, или с помощью мобильного приложения ПФУ. Планируется, что в ближайшее время эта возможность появится на портале "Дія".

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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