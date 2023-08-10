Як і коли можна буде оформити субсидію через "Дію" в один клік

Україна готує спрощену систему отримання житлових субсидій за допомогою державного порталу "Дія". Ця ініціатива спрямована на полегшення процесу отримання допомоги та збільшення кількості отримувачів особливо в холодний період року.

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Про це повідомила голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович, пише видання Новини.live. Пріоритетна допомога від держави – субсидії на опалювальний сезон – залишатимуться актуальними і надалі. Міністр зазначила, що наразі фахівці працюють над цифровою трансформацією процесу подання заявок через портал "Дія".

Згідно з планами, з грудня буде можливо оформити субсидію на "Дії" всього за один клік. Таке рішення спростить процедуру для громадян та прискорить отримання допомоги.

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У зв'язку зі зростанням тарифів на електроенергію в Україні, очікується збільшення числа осіб, які зацікавлені у субсидіях. Зі свого боку, уряд забезпечує, що процедура оформлення буде виконуватися оперативно.

Оксана Жолнович наголосила, що влітку було підвищення цін на енергоресурси, тому влада адаптується до змін і готується забезпечити відповідний рівень обслуговування громадян.

Вже в червні уряд ухвалив рішення провести експеримент, що передбачає спрощену процедуру подачі заявок на субсидії та швидку відповідь від фахівців Пенсійного фонду України (ПФУ).

Процес подання заявки на субсидію стане набагато зручнішим. Для цього важливо подати заяву, вказавши інформацію про членів домогосподарства, адресу проживання та реквізити рахунку, на який будуть перераховані кошти. Після цього спеціалісти ПФУ самостійно опрацюють дані та призначать допомогу.

Для зручності, цей процес можна виконати дистанційно через онлайн-кабінет ПФУ на їхньому е-порталі, або за допомогою мобільного додатка ПФУ. Планується, що найближчим часом ця можливість також з'явиться на порталі "Дія".

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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