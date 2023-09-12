Как избавиться от изжоги во рту после острого перца: действенные лайфхаки

Если вы любите острый перец, иногда может прийти время, что изжога во рту не прекращается. Также, если вы резали перец без перчаток, от его сока могут начать печь руки.

Специалисты дали советы, как "перестать гореть" после нарезания острого перца и его употребления.

Если после нарезки перца у вас жгут руки, снять эти неприятные ощущения поможет моющее средство для посуды. Поскольку перец жжет через маслянистое вещество капсаицина, моющее средство поможет убрать остатки его из кожи.

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Повторите этот процесс несколько раз, если ожог не исчезнет после первого мытья.

Если перец попал под ногти и пальцы горят, можно использовать мягкую зубную щетку или нежную губку – намыльте их моющим средством и прочистьте под ногтями.

Когда закончите отмывать капсаицин, смажьте кожу гелем Алоэ Вера.

Если вы переели острый перец и чувствуете, что слизистая во рту "горит", попробуйте выпить холодного молока. Жиры в молоке помогают расщепить перечное масло и обеспечивают немедленное, хотя и временное облегчение.

Если нет молока, попробуйте съесть сметану или нежирный йогурт.

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