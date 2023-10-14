Как избавиться от плохого запаха из стиральной машины: лайфхак с лимоном и зубной пастой

Как очистить стиральную машину внутри и избавиться от запаха

Социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.

Популярный лайфхак для устранения неприятного запаха из стиральной машины раскрыла блоггер Аврил Альбетти в TikTok и рассказала об его эффективности.

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"Вы устали от запаха в вашей стиральной машине?" – спрашивает Аврил у своих подписчиков в видео. После этого она объясняет шаги этого лайфхака.

Сначала она берет свежий лимон и разрезает его пополам. Затем добавляет небольшое количество зубной пасты. Важно не экономить, но и не переборщить – нужно добавить столько, сколько нужно для приятного запаха.

Далее блоггер размещает подготовленный лимон в стиральную машину и запускает обычный цикл горячей стирки.

Аврил уверяет, что этот лайфхак с зубной пастой поможет устранить неприятный запах из стиральной машины на долгое время. И отзывы ее подписчиков подтверждают, что этот способ действительно работает и помогает сберечь приятный аромат в стиральной машине.

Напомним, мы рассказали о нескольких проверенных и эффективных способах, которые помогут качественно постирать и высушить пуховую куртку.

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