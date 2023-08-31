Как избавиться от седых волос с помощью розмарина

Как избавиться от седых волос - маска для седых волос

Розмариновая вода может помочь предотвратить появление седых волос. Она обладает стимулирующими и регенерирующими свойствами.

Все, что вам нужно, это чашка свежего розмарина и полтора стакана воды, а затем действуйте по нескольким советам. Об этом пишет Sante Plus.

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1. Вскипятите воду и добавьте чашку свежего розмарина.

2. Дайте настойке остыть.

3. Профильтруйте препарат и перелейте его во флакон с помощью аппликатора.

4. Нанесите препарат на кожу головы круговыми движениями, чтобы продукт глубоко проник в кожу.

5. Оставьте действовать на 5 минут.

6. Промойте волосы водой, высушите и уложите как обычно.

Напомним, что ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) провели исследования и выяснили, как влияние сильного запаха может почти вдвое улучшить память и когнитивные способности у пожилых людей.

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