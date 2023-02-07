Как избавиться от царапин на экране смартфона с помощью зубной пасты: простой лайфхак

Как избавиться от царапин на экране телефона

Многие люди не расстаются со смартфоном почти никогда, поэтому со временем на нем могут появляться разные повреждения и царапины. Часто они появляются и на экране устройства, если вы поцарапали телефон о ключе или случайно его уронили.

Если на смартфоне появились небольшие царапины, то их можно легко убрать с помощью подручных средств дома у каждого. Речь идет о зубной пасте и ватной палочке.

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Важно отметить, что зубная паста должна быть белой и без дополнительных компонентов, по типу отбеливания или геля с микрогранулами.

Сначала телефон следует протереть влажной салфеткой, а затем сухой. Лучше делать это салфеткой из микрофибры, чтобы на экране не осталось пыли и грязи.

После чего нанесите зубную пасту на один конец ватной палочки и интенсивно затирайте царапину круговыми движениями вокруг нее. Результат должен быть виден сразу, царапина должна исчезать на глазах. Остатки зубной пасты следует осторожно удалить влажной тканью.

Напомним, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это осторожно, чтобы не повредить его.

Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

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