Как избавиться от улиток в саду: пять дешевых и эффективных способов

Улитки в саду - как избавиться от улиток дома с помощью пива

Улитки встречают почти в каждом саду и являются серьезными вредителями растений. Особенно они любят есть молодые растения с нежной текстурой, а также цветы и плоды.

Поэтому важно избавиться от таких вредителей со своего участка. Издание Sante Plusmag назвало пять эффективных и дешевых средств борьбы с улитками.

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1. Кофейная гуща – простое и действенное средство, чтобы избавиться от улиток. По словам экспертов, нужно гущей посыпать у основания растений, уже поврежденных улитками. Это поможет избежать попадания улиток на другие "здоровые" растения.

2. Пиво. Поскольку улитки любят пиво, то можно сделать "ход конем". Возьмите бутылку или другую емкость и наполните ее алкогольным напитком. Улитки, желая насытиться, утонут в жидкости.

3. Растения. Отдельные растения оказывают на улиток отпугивающий эффект. В частности, это лаванда, мята, бегония, цикламена, настурция. Поэтому эксперты рекомендуют выращивать эти растения в тех местах, где много улиток, а также у тех растений, которые съедают эти вредители.

Также можно приготовить специальную воду для полива из этих растений. Для этого нужно размочить одно или несколько растений в десяти литрах воды и поливать раствором растения, которое нужно защитить от улиток.

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4. Мульчирование почвы. Чтобы избавиться от улиток, вы можете прибегнуть к мульчированию. То есть укрыть поверхность грунта соломой, перегноем, мульч-бумагой, щебнем, переработанными отходами и т.п. Благодаря этому способу ваши растения станут здоровее, а улиток это будет отпугивать. Желательно укрыть мульчей места, где вы замечаете вредителей чаще.

5. Кабачки. Поскольку улитки любят есть кабачки, то вы можете сделать ловушку для них. Возьмите половину кабачка и уложите в саду. Пока улитки будут им питаться, вы сможете их захватить.

Напомним, что алюминиевая фольга является очень практичным предметом, обычно встречающимся на большинстве кухонь. Ее можно использовать разными способами, в том числе и защитить сад от грызунов и других вредителей.

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