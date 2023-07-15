Как изменится минимальная пенсия в 2023 году: чего ждать украинцам

В Украине в 2023 году провели три повышения пенсий – мартовская индексация, перерасчет пенсий работающим пенсионерам и индексация пенсий украинцев, вышедших на отдых по специальному закону. Впрочем, до конца года выплаты не будут повышаться.

Индексация проводилась, несмотря на военное положение. Об этом сообщает today.ua.

Ранее размер минимальной пенсии пересматривался дважды в год – 1 июля и 1 декабря. Это связано с изменением размера минимального прожиточного минимума, который в 2023 году заморожен.

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В этом году правительство не предусмотрело в госбюджете повышение минимальной пенсии и минимального прожиточного минимума. Для детей 6-18 лет он составляет 2833 грн., для трудоспособных лиц – 2684 грн., а для людей, потерявших трудоспособность – 2093 грн.

"Правительство всегда закон о бюджете закладывало четыре раза. То есть, поквартально изменялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет", – отметил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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