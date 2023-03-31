Как купить противозачаточные, обезболивающие и лекарства против давления с 1 апреля: ответы Минздрава на часто задаваемые вопросы

С апреля в Украине все рецептурные препараты в аптеке будут продавать только тем, кто имеет бумажный или электронный рецепт. Лекарство, не требующее обязательного назначения врача, по-прежнему можно будет свободно приобрести в аптеке.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало разъяснения по поводу покупки лекарств для тех, кто употребляет лекарства на постоянной основе и для тех, кто переживает, что определенные лекарственные препараты, которые человек употребляет время от времени, нельзя будет купить без рецепта.

"Отпуск рецептурных лекарств всегда должен осуществляться по назначению врача, это требование не ново, с апреля только добавляется дополнительный инструмент - е-рецепт. Е-рецепт будет вводиться постепенно с возможностью использования бумажных рецептурных бланков", — подчеркнули в ведомстве.

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Разъяснение Минздрава о продаже лекарств по рецептам

Неверное представление о нововведениях: на все лекарства теперь потребуется рецепт.

Что на самом деле: рецепт нужен только для рецептурных лекарств. Список и условия отпуска рецептурных лекарств не изменились. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Неправда: рецептурное лекарство будет отпускаться исключительно по е-рецепту.

Правда: лекарство можно приобрести как по бумажному, так и е-рецепту. При этом е-рецепт имеет ряд преимуществ над бумажным бланком, поэтому удобнее в частности и при регулярном приеме лекарств.

Неправда: при отсутствии света будет невозможно получить рецепт на лекарство.

Что говорят в Минздраве: при отсутствии света врач выпишет вам бумажный рецепт. На переходном периоде на протяжении военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты.

Неверное представление: Переселенцы не смогут получить лекарство, поскольку потеряли доступ к своим семейным врачам.

Что на самом деле: Для получения электронного рецепта не требуется декларация с семейным врачом. Выписать рецепт на рецептурный препарат сможет любой врач, отвечающий за ваше лечение – хирург, терапевт, кардиолог или онколог.

Миф: невозможно получить лекарство, поскольку запись к врачу на несколько дней вперед.

Как на самом деле: Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу. Врач сможет оценить состояние вашего здоровья, провести клиническую диагностику и назначить лечение, которое будет эффективным и безопасным для вас. А все повторные рецепты на нужное лекарство вы сможете получить дистанционно. В случае экстренных ситуаций пациент может вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Не избегайте и не откладывайте лечение!

Неправда: Теперь врачи будут назначать только дорогостоящие лекарства.

Что на самом деле: На самом деле электронный рецепт не содержит торговых названий препаратов, а только международное непатентованное название, то есть действующее вещество. Так вы сможете самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства с соответствующим веществом в соответствии со своим бюджетом. Ни врач, ни фармацевт не смогут повлиять на ваш выбор.

Неверное утверждение: Теперь невозможно купить лекарства против давления, аллергии, или обезболивающие средства без рецепта

Если этот препарат в соответствии с инструкцией подлежит отпуску исключительно по рецепту врача, в таком случае действительно нужен рецепт. Однако это не новая норма, Минздрав не изменяет правила отпуска лекарственных средств. При этом вы всегда можете получить рекомендацию от фармацевта по отношению к безрецептурным аналогам указанного лекарства, а еще лучше – обратиться к врачу, который назначит вам эффективное лечение.

Вопрос: что делать пациентам, имеющим хронические заболевания

Что говорят в Минздраве: С внедрением е-рецепта не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт на лекарства. Это можно будет сделать, в том числе, и дистанционно. Назначения лекарства всегда будут доступны в вашем смартфоне. Это еще одно преимущество электронного рецепта над бумажным.

Неправда: невозможно будет купить даже обычный этиловый спирт без рецепта.

Объяснение: Есть определенные ограничения на отпуск спиртовых растворов. Однако в ассортименте аптек можно найти упаковки, не подлежащие отпуску по рецепту. Есть доступные опции в другом объеме, или есть другие антисептические средства, которые можно свободно купить аптеке.

Что делать тем, кто принимает комбинированные оральные и контрацептивы экстренного применения.

МЗ : В основном все гормоносодержащие лекарственные средства являются рецептурными во многих странах мира, поскольку могут иметь серьезное влияние на гормональное здоровье и самочувствие женщины. Именно поэтому их применение должно контролироваться медицинским специалистом. Эта норма не нова и является распространенной мировой практикой. В случае длительного приема КОК врач может выписывать рецепт на лекарства дистанционно, что существенно упростит процесс назначения.

А как же лекарство для животных?

В Минздраве говорят, что никаких дополнительных изменений или ограничений по отпуску лекарственных препаратов для животных не предусматривается.

Предлагаем узнать, где найти аптеки в Украине, где выдают бесплатно лекарства по рецепту.

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