Как легко избавиться от насекомых в доме: японский лайфхак

Как избавиться от насекомых в доме

Есть один интересный способ защитить квартиру от насекомых, особенно от комаров. В Японии в некоторых домах можно увидеть открытые бутылки с водой. Вода в бутылке привлекает насекомых, они летят и падают внутрь. Там им становится трудно выбраться, поскольку поверхность бутылки внутри скользкая.

Достаточно просто оставить несколько открытых бутылок с водой дома и таким образом вы сможете эффективно бороться с комарами, мошками, жучками и другими насекомыми.

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Какие еще есть способы избавиться от насекомых дома?

Насекомые притягиваются к еде, потому принципиально поддерживать чистоту дома. Регулярно убирайте кухню, вытирайте пыль, удаляйте мусор и не оставляйте еду на кухне;

Есть множество различных средств от насекомых, таких как инсектициды, ловушки для мух и комаров, аэрозольные спреи и т.д. Но перед использованием этих средств, обязательно прочтите инструкции и соблюдайте правила безопасности;

Избавьтесь от "домов" для насекомых. Это может быть мусор, груды листьев, гнилые плоды, древесина и т.д. Эти укрытия могут служить пристанищем для них, поэтому убрав их, можно значительно снизить количество насекомых.

Установите москитные сетки, особенно если часто проветриваете помещение и держите открытыми окна и двери, это значительно уничтожит количество насекомых дома, не заблокировав циркуляцию воздуха в доме.

Раньше мы писали о том, как хранить муку, чтобы защитить ее от насекомых и пищевой моли.

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