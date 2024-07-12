Как можно проверить бронирование от мобилизации: не обязательно идти в ТЦК

В Украине идет мобилизация, однако определенные категории населения имеют право оформить бронирование. Бронь предоставляется по решению Минэкономики по спискам, которые согласны с Минобороны.

Самостоятельно проверить, есть ли бронь от мобилизации можно несколькими способами. Об этом сообщают Факты ICTV.

Проверить наличие брони от мобилизации можно, обратившись к руководству компании. Предприятия представляют списки для бронирования работников и получают решения от соответствующего органа. У руководителя должны быть списки забронированных лиц.

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Проверить наличие бронирования можно, обратившись непосредственно в ваш территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сотрудники ТЦК смогут предоставить актуальную информацию, получили ли вы бронирование от мобилизации.

Другим вариантом проверить бронь от мобилизации является приложение "Резерв+".

Для этого:

авторизуйтесь в приложении;

см. информацию в электронном военно-учетном документе.

Электронный военно-учетный документ содержит всю информацию из реестра Оберег, в том числе наличие отсрочки или бронирования. Если возникнут вопросы, то работники ТЦК смогут проверить необходимую информацию по QR-коду.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.

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