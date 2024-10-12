Как мужчинам до 25 лет уехать за границу: объяснение юриста

Верховная Рада Украины приняла важное решение для украинцев младше 25 лет – запретила их мобилизацию. Однако это не означает автоматическое право на выезд за границу. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо пройти процедуру. Об этом пишет "Новости.live".

Для получения права на выезд нужно официально оформить отсрочку в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Перечень документов, которые следует подать для оформления отсрочки, указан в приложении 5 к Порядку №560.

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Пошаговая инструкция:

Обратитесь в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Напишите заявление на имя главы комиссии (или отдела ТЦК и СП) о предоставлении отсрочки от мобилизации. Согласно приложению 5 Порядка №560, подготовьте все необходимые документы, подтверждающие ваше право на отсрочку. Комиссия рассмотрит ваше заявление и примет решение о предоставлении отсрочки. После положительного решения о предоставлении отсрочки соответствующая отметка будет внесена в ваши военно-учетные документы. Именно этот документ будет являться подтверждением вашего права на выезд за границу.

Наличие отсрочки от мобилизации, подтвержденной соответствующей отметкой в военно-учетных документах, обезопасит вас от возможных проблем при пересечении границы и во время пребывания за границей.

Оформление отсрочки от мобилизации – это не сложная процедура, но требующая времени и внимания. Соблюдение всех необходимых формальностей позволит вам спокойно планировать поездки за границу.

Напомним, ранее юрист рассказал, что делать, если вас силой забрали в ТЦК.

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