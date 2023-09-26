Как на украинском сказать "лечащий врач", и чем "доктор" отличается от "врача"

Как переводится лечащий врач на украинский язык

Александр Авраменко, известный украинский учитель и языковед, осветил вопрос правильного перевода русского изречения "лечащий врач" и подчеркнул ключевой нюанс в этом контексте.

Часто возникает вопрос, как адекватно перевести русское изречение "лечащий врач" на украинский язык. Авраменко указал на то, что использование этого выражения не соответствующее и неадекватное в медицинском контексте.

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"Часто спрашивают, как выразить русское соединение 'лечащий врач' на украинском языке. Я отвечаю: именно выражение 'лечащий врач' лишнее и некачественное. Очевидно, врач лечит, а не танцует или поет. Поэтому русское выражение 'лечащий врач' лучше всего передается одним словом - 'лікар'", – объяснил Авраменко.

Итак, согласно Авраменко, самым точным переводом русского "лечащий врач" на украинский есть одно слово – "лікар".

Языковед также пояснил, что, если хочется как-то выделить врача, проводящего ваше лечение, можно использовать термины "личный врач" или "персональний лікар".

Кроме того, Авраменко объяснил правильное использование терминов "лікар" и "доктор".

"Доктор – это научная степень. Например, доктор философских наук, доктор физико-математических наук или доктор медицинских наук. Следовательно, в больницах работают не доктора, а врачи", – отметил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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