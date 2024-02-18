Как начисляются пенсии военным в 2024 году: о чем следует знать

Как начисляются пенсии военным в 2024 году

В Украине насчитывается более 544 тысяч военных пенсионеров. Их пенсионное обеспечение регламентируется Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" от 9 апреля 1992 года №2262-ХІІ и изменениями к нему.

Об этом пишут Факты. Для получения подробной консультации по вопросам пенсионного обеспечения военнослужащих рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд Украины.

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Виды пенсий:

За выслугу лет: Назначается при наличии необходимой календарной выслуги лет (25 лет для уволенных после 1 октября 2020). Размер зависит от выслуги лет: 50% денежного довольствия за 20 лет, 55% за увольнение по возрасту или состоянию здоровья, 3% за каждый год свыше 20 лет. Максимальный размер – 70% денежного довольствия. Дополнительны 1-3% за участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.



По инвалидности: Назначается, если инвалидность наступила во время службы или не позднее 3 месяцев после увольнения. Размер зависит от причины инвалидности и группы: 100-70% для инвалидности в результате войны, 70-40% для других случаев. Минимальные размеры установлены для разных категорий военнослужащих.

В случае потери кормильца: Назначается членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего. Размер зависит от категории членов семьи: 70% денежного довольствия для родителей/жены/супруга, 50% для других нетрудоспособных членов семьи. Минимальный размер – 2 прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.



Денежное довольствие, из которого исчисляется пенсия:

Оклады по должности и воинскому званию.

Процентная надбавка за выслугу лет.

Ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии.

Перерасчет пенсий:

Проводится в случае повышения денежного довольствия военнослужащих.

Максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Другие важные моменты:

Пенсии за выслугу лет и в случае потери кормильца не могут быть меньше минимальных размеров.

Отдельные правила действуют для военнослужащих, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В прошлом году расширен круг лиц, имеющих право на пенсию в случае потери кормильца, и увеличены их размеры.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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