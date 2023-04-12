Как найти счастливую купюру, которая будет притягивать деньги

Деньги обладают сильной энергетикой, а обычная купюра может стать настоящим талисманом. Такой магнит будет привлекать деньги.

Однако для этого дела не подойдут все купюры, а те, у которых есть определенные отличия. UAportal объясняет, как выглядят "счастливые" деньги и как ими правильно пользоваться.

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Как найти счастливую купюру

Особое значение в денежных купюрах имеют цифры и буквы. Надо внимательно рассматривать те деньги, которые попадают к вам в руки, поскольку среди них может быть счастлива.

Если номерной знак частично или полностью совпадает с датой вашего рождения, важным событием в жизни (свадьба, рождение ребенка, какая-то семейная дата), то это и есть та самая нужная купюра. Она будет энергетически связана с человеком и станет своеобразным таслиманом для денег.

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Также следует обращать внимание на литературный код. Сочетание букв должно совпадать с инициалами владельца или первыми буквами имени. С такими деньгами не стоит расставаться.

Привлечь удачу и деньги могут купюры, как в числовом коде имеют много семер или цифр, которые по знаку Зодиака или дате рождения считаются счастливыми для владельца.

Как использовать счастливую купюру

Нельзя рассчитываться в магазин купюрой, которая счастлива для вас. Также ее нельзя разменивать, тратить, давать взаймы.

Счастливые деньги нужно составить так, чтобы на внешнем счете был числовой код. После этого положите в свой кошелек – так он будет привлекать финансовый успех и прибыль.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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