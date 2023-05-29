Как найти счастливую монету и что делать с ней для удачи и багатства

Эзотерики утверждают, что денежный талисман действительно может принести богатство и удачу. Но в это нужно верить, тогда и эффект быстро заметите.

Раньше счастливыми считали монеты, которые имели повреждения на краях и зазубринах. Если вы нашли такую монету, ее нужно хранить в кошельке и ни в коем случае не тратить. Она поможет увеличить доходы и улучшить финансовую ситуацию.

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Кроме этого, счастливы и монеты с отверстием. К ним можно отнести китайские юани, некоторые испанские песеты и любую другую монету с отверстием. Их следует связывать вместе по три штуки, используя ленты или нити красного цвета. В таком виде храните их в кошельке.

Также существуют приметы о неразменном пятачке. Это не обязательно должно быть 5 копеек, а любого другого номинала с особым для вас значением и памятью. Такой "пятак" со временем становится семейной реликвией, которую можно передавать из поколения в поколение.

Лучшим вариантом будет, если счастливую монету будете носить с собой постоянно, но не показывайте окружающим. Храните отдельно от бумажных купюр и никогда не тратьте.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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