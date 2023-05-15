Как навсегда избавиться от моли дома: 5 эффективных самодельных ловушек
Настоящим кухонным ужасом есть маленькие насекомые, очень быстро проникающие в упаковки с мукой и макаронами. Миль очень быстро размножается, а самки могут откладывать до 400 яиц.
Однако есть действенные способы – специальные ловушки для моли, которые можно сделать собственноручно. Об этом пишет Sante+.
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Жизненный цикл этих пищевых молей проходит несколько этапов: от серовато-белых яиц до личинок, которые могут быть розового, коричневого или зеленого цвета. Потом уже полноценная и здоровая моль. О том, что в вашем доме эти вредители, свидетельствуют небольшие липкие паутинки на продуктах и пакетах.
Если же вы заметили уже взрослые моли коричневого или красного оттенка, то, вероятно, их уже много. С кухни они будут перемещаться в другие комнаты дома.
Как навсегда избавиться от пищевой моли с помощью самодельных ловушек
В первую очередь начните с очистки кухни, тщательно помойте шкафы, буфеты и кладовые. Проверяйте все пищевые продукты, особенно в поисках взрослых особей и личинок (маленьких червей) на упаковках пищевых продуктов и их сетках.
Больше моль любит зерновые продукты, как мука и макароны. Однако насекомые могут завестись и в специях или других крупах.
Зараженные продукты лучше выбросить, а места их хранения следует хорошо помыть, вынимая полки, залезая в труднодоступные места и углы. Лучше всего использовать уксус или мыльный раствор. После этого храните крупу в специальных банках, которые будут герметично закрываться.
Теперь подробнее о ловушках для моли:
1. Клеевые ловушки на основе феромонов. Этот способ привлечет самок и не позволит им размножаться.
Просто наклейте эти наклейки в свой амбар или на дверцу зараженных шкафов примерно на 8 недель. Результаты увидите почти мгновенно.
2. Вазелиновая ловушка. Эта техника похожа на трюк с феромонной ловушкой. Разница в том, что вы можете приготовить его самостоятельно дома. Следуйте следующим шагам:
- Вырежьте резаком кусок картона шириной от 8 до 13 см и длиной от 20 до 30 см.
- Согните кусок картона пополам, чтобы получить форму палатки.
- Нанесите слой вазелина на внутреннюю часть палатки. Продукт выполняет роль своеобразного клея.
- Затем поместите феромон на картон, который можно приобрести в Интернете или в специализированных магазинах.
- Поставьте его в место, где часто бывает моль.
Цель этой ловушки – нарушить цикл спаривания этих летающих насекомых. Таким образом, самцы окажутся в ловушке внутри и застревают в слое вазелина. Через несколько дней проверьте ловушку, регулярно заменяя коробки.
3. Ловушка яблочного уксуса. Одной из самых простых в создании ловушек является ловушка с яблочным уксусом. Вам понадобится небольшая миска или банка, бутылка яблочного уксуса, жидкость для мытья, полиэтиленовая пленка.
- Наполните миску на ⅔ яблочным уксусом.
- Добавьте в емкость несколько капель жидкости для мытья посуды, прежде чем все перемешать чайной ложкой.
- Накройте миску полиэтиленовой пленкой, которую закрепите на миске резинкой. Так вы сможете предотвратить побег моли, который окажется в ловушке.
- Проткните несколько отверстий в тонкой пластиковой упаковке.
- Разместите ловушку вблизи пищевых продуктов, привлекающих моль.
4. Медовая ловушка. Мед также можно использовать в качестве приманки для ловли пищевой моли.
- В большую емкость налейте две-три столовых ложки меда.
- Вырежьте полоску картона шириной 2,5 см и длиной 7,5 см.
- Сложите полоску вдоль пополам и сделайте небольшое отверстие внутри загнутого края.
- Перед тем как вставить шнурок в проем, сделайте петлю. Смочите полоску в меде, держа ее за нить.
- После того, как лист будет покрыт медом, поместите его в виде палатки на емкость, наполненную медом.
- Сладкий аромат меда привлечет моль к ловушке. После контакта с медом они останутся внутри.
5. Световая ловушка. Пищевая моль путешествует ночью и ее естественно привлекает яркий свет. Вы можете заманить их, используя следующий метод:
- Наполните банку или прозрачную емкость на ⅔ водой.
- Добавьте несколько капель моющего средства.
- Блюдо поставьте на источник яркого света. Этот свет должен гореть всю ночь, а все остальные должны быть выключены.
- Летая вокруг света, ночные бабочки неизбежно погружаются в эту мыльную воду и застревают внутри емкости.
- Хорошая новость состоит в том, что это решение работает как для моли, так и для мух и комаров.
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