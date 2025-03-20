Как назначают пенсию лицам, у которых есть стаж работы за границей

Украинцы, которые во время войны выехали за границу и работали там, могут отнести эти годы работы в свой страховой стаж при назначении пенсии. Украина имеет соответствующие договоренности с рядом государств, что позволяет включать заграничный стаж в общее пенсионное обеспечение.

Это предусмотрено законом № 3674-ІХ, который вступил в силу в апреле 2024 года. Он нормирует порядок исчисления страхового стажа для украинцев, работавших за пределами страны. Нововведением стало введение статьи 24-1 в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", предусматривающий возможность зачисления трудового стажа, полученного за границей. Это возможно только при условии, что между Украиной и другим государством заключено соответствующее международное соглашение.

В законе четко прописаны условия, при которых период работы за пределами Украины может быть признан частью страхового стажа. Документы о такой трудовой деятельности должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами. Они должны быть выданы уполномоченными органами иностранной страны, а также переведены на украинский язык с удостоверением в установленном порядке, если не предусмотрена упрощенная процедура международными соглашениями.

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Согласно информации Пенсионного фонда Украины, украинцы, работавшие в Эстонии, Болгарии, Испании, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Словакии, Чехии, Молдове, Грузии, Азербайджане, Монголии, Румынии и Венгрии, могут рассчитывать на зачисление заграничного стажа при оформлении пенсии.

В то же время, с 2025 года в Украине повышаются требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту. Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь минимум 32 года стажа. Те, кто имеет не менее 22 лет стажа, смогут претендовать на пенсию в 63 года. Для выхода на заслуженный отдых в 65 лет нужно будет иметь не менее 15 лет стажа.

Если у гражданина не хватает страхового стажа для своевременного ухода на пенсию, законом предусмотрена возможность его докупить.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у части пенсионеров возрастут выплаты с 1 апреля.

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