Как не падать зимой на льду: 7 бюджетных способов предотвратить скольжение обуви

Как не падать зимой во время гололедицы

Зимой обуви стоит уделить особое внимание, ведь гололед может быть очень опасным, вы можете упасть и получить травму. Чтобы избежать неприятных последствий, следует выбирать правильную обувь или увеличить сцепление с поверхностью.

Сапоги и ботинки должны быть водонепроницаемыми, чтобы защитить вас от влаги и замерзания. А обезопасить подошву обуви можно с помощью одного из семи лайфхаков, которые будут предотвращать скольжение обуви на льду. Некоторые из этих методов очень бюджетны и стоят копейки, ведь вы можете применить подручные материалы, которые есть почти в каждом доме.

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Лейкопластырь – возьмите широкий лейкопластырь и наклейте к подошве крест-накрест. Такой способ обеспечит получше сцепление на несколько дней; Клей – вымойте и обезжирьте подошву, затем нанесите тонким слоем клей по типу "Момент" и присыпьте поверхность песком. Такой трюк сделает подошву более шершавой, чтобы она не скользила на льду где-то около 3-4 недель; Наждачная бумага – дешевый и сердитый способ. Наклейте кусочек наждачной бумаги на суперклей. Наждачный материал можно зарисовать черным маркером, чтобы он подходил по цвету. Этот метод будет работать не менее недели; Узор подошвы – подошва не должна быть гладкой, обычно производители делают фабричные выемки или узоры, но со временем они стираются. Поэтому можно взять острую проволоку, гвоздь или терку и сделать новые узоры на подошве. Эффект сохранится в течение месяца; Шерсть – тоже очень эффективный материал. Очистите подошву обуви и наклейте фрагменты войлока, чтобы обувь не скользила на льду около 10 дней; Строительный скотч – чтобы обувь не скользила один-два дня, прикрепите скотч к подошве липкой стороной кнаружи; Готовые средства из магазина можно приобрести специальные резиновые подошвы или ледоступы для ботинок на зиму в специальных магазинах.

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