Как не потерять субсидию, если изменилось количество жителей: ответ ПФУ

Могут ли забрать субсидию, если в домохозяйстве меняется количество жителей

Украинцы, получающие субсидию на отопительный период, часто интересуются, что произойдет с этой субсидией, если изменится количество или состав проживающих в их жилье после получения субсидии.

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Пенсионный фонд Украины дает ответы на эти вопросы и объясняет, что делать в таких ситуациях. Важно помнить, что об изменении количества или состава зарегистрированных лиц в жилье должно уведомить лицо, которому назначалась субсидия, и это следует сделать в течение 30 календарных дней с момента возникновения изменений.

Если, например, некоторые лица уехали из вашего жилья, то расчет новой субсидии будет производиться с месяца, следующего за тем, в котором произошло изменение количества жильцов, поскольку количество членов домохозяйства учитывается на начало каждого месяца.

Для того чтобы Пенсионный фонд мог перечислить сумму субсидии в соответствии с новым количеством членов домохозяйства, необходимо подать новое заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины.

Таким образом, важно вовремя сообщать Пенсионному фонду обо всех изменениях в составе и количестве жильцов вашего жилья, чтобы избежать недоразумений и обеспечить правильный расчет субсидии на отопительный период.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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