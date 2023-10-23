Как не потерять выплаты за 3 месяца при выходе на пенсию

Лицам, выходящим на пенсию, нужно оформить выплаты в течение 3-х месяцев, чтобы не потерять деньги

Некоторые граждане Украины, пересекшие отметку в 60 лет, ждут с нетерпением начала процедуры оформления своей пенсии. Однако важно помнить, что даже малейшая ошибка или задержка может привести к потере части пенсионных выплат.

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Пенсионный фонд Украины отмечает, что обращение для назначения пенсии может быть подано в любое время после достижения возраста, необходимого для получения пенсии.

Если обращение о пенсии подается в течение трех месяцев с момента достижения пенсионного возраста, то пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения этого возраста (согласно статье 45 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"). Важно учитывать, что день обращения за назначением пенсии считается день принятия соответствующего заявления вместе с необходимыми документами органом Пенсионного фонда Украины.

В случае, если пенсионер подаст заявление в Пенсионный фонд позже, чем через 3 месяца после достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена в дальнейшем. Это означает, что пенсионер может потерять часть своих пенсионных выплат. Поэтому важно своевременно обращаться за назначением пенсии и соблюдать установленные сроки.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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