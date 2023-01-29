Как нельзя хранить сливочное масло: ответ вас удивит

Как нельзя хранить сливочное масло - как правильно хранить сливочное масло

Оказывается, что сливочному маслу не место в холодильнике. Лучшим вариантом будет хранить его при комнатной температуре.

Поэтому многие совершают эту ошибку, когда каждый раз после использования, отправляются масло в холодильник. Об этом пишет Ukr.Media.

Читайте также: Что нельзя есть на голодный желудок – правила здорового завтрака

Сливочное масло является универсальным средством в кулинарии. Поэтому многие потребители после употребления кладут его в холодильник, но это не обязательно.

Для того чтобы сливочное масло как можно дольше оставалось как можно более мягким, его не нужно хранить при низких температурах. Даже жир можно хранить в течение двух недель на кухне, но тогда температура воздуха должна быть не ниже 21 °С, предупреждает центр защиты прав потребителей.

Однако самое сливочное масло лучше хранить при комнатной температуре. К холодильнику нужно прибегнуть, если хотите значительно продлить срок его хранения – от нескольких недель до нескольких месяцев. Еще одним вариантом хранения масла является замораживание, но лучше это делать небольшими порциями.

Важные советы для сохранения масла свежим долгое время

Эксперты из центра защиты прав потребителей отметили, что нужно использовать чистый столовый наряд, когда берете кусочек масла от большого куска.

Если срок годности превышен или температура в помещении изменилась, масло не обязательно нужно выбросить в помойку. Также не стоит выбрасывать его, когда оно оставляет обычный вкус.

Следует осторожничать, когда сливочное масло меняет цвет – становится темно-желтым. Также процесс гниения масла могут вызвать бактерии, свет и кислород. Как следствие, есть риск образования вредных продуктов разложения.

Это может привести к проблемам с пищеварением. Особо осторожными следует быть людям с проблемами желчного пузыря, поскольку переваривание жиров у них обычно уже нарушено.

Напомним, что яблоки очень витаминны и вкусны в любое время года. Кожа этого фрукта быть очень полезна в домашних условиях, поэтому лучше не выбрасывайте. Как ее использовать в обиходе и кулинарии, читайте в материале UAportal.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!