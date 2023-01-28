Почему нельзя выбрасывать яблочные кожуры и как их использовать в обиходе и кулинарии

Яблоки очень витаминны и вкусны в любое время года. Кожа этого фрукта быть очень полезна в домашних условиях, поэтому лучше не выбрасывайте.

Как пишет издание Sante+, кожуру можно использовать в быту и кулинарии. В частности, вы даже можете сэкономить, избегая отходов, и приготовить из нее уксус.

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Как превратить яблочную шкурку в уксус

Возьмите яблочную кожуру и смешайте с водой и сахаром, затем процедите полученную жидкость через чистое хлопковое полотенце или марлю. Не забудьте хорошо отжать, чтобы получилась вся жидкость.

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Перелейте жидкость в стеклянную банку, но не закрывайте ее крышкой: уложите на поверхность чистую хлопчатобумажную ткань и закрепите ее на краю емкости резинкой. Таким образом, воздух может свободно контактировать с жидкостью и превращать ее в уксус.

Храните банку в темном месте с комнатной температурой не менее трех недель, ежедневно встряхивайте смесь, а затем переместите ее в бутылку или испаритель, когда закончите. Вашей смеси нужно время, чтобы превратиться в сидровый уксус.

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Полученный таким образом уксус можно использовать для экологической уборки дома или в качестве "бабушкиного средства" для удаления пятен с тканей и поверхностей.

Благодаря этому средству можно помыть непрозрачное стекло, очистить чайник и стенки душевой кабинки, или удалить накипь из утюга. Вы также можете использовать его для очистки холодильника или дезодорации комнат, а также для устранения неприятных запахов из термосов и других емкостей. Уксус обладает превосходной способностью поглощать и нейтрализовать запахи.

Другие способы использования яблочной кожуры

1. Освежитель воздуха из яблочных шкурок. Сначала кожуры высушите на солнце, затем поместите их в холщовый или фатиновый мешочек с палочкой корицы. Таким образом, полученные ароматы смогут отдушить комнаты вашего дома. Вы можете разместить их в шкафах, ящиках и многих других местах.

2. Средство для чистки посуды. Вы также можете использовать яблочную кожуру для чистки алюминиевой посуды и предметов, содержащаяся в них кислота обладает превосходным обезжиривающим действием.

Поместите их в кастрюлю с водой и окуните предметы, которые нужно очистить. Затем поставить кастрюлю на плиту на медленный огонь примерно на 40 минут и выключите. Наконец, дайте ему полностью остыть и тщательно протрите предметы чистой тканью из микрофибры, результат потрясающий.

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3. Травяной чай из яблочных шкурок. Сначала дайте яблочным шкуркам высохнуть на чистом сухом полотенце примерно неделю. Если вы торопитесь, запекайте их в духовке около 40 минут при 80 градусах.

Чтобы приготовить настой, залейте горячей водой непосредственно поверх яблочной кожуры, а если вы хотите улучшить его вкус, просто добавьте корицу или ваниль.

Напомним, чтобы быть здоровым, важно правильно питаться и заниматься физическими упражнениями. Поэтому правильный завтрак – залог успеха. Что нельзя есть на голодный желудок, читайте в материале.

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