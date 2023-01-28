Чому не можна викидати яблучні шкірки та як їх використати в побуті та кулінарії

Яблука є дуже вітамінними та смачними у будь-яку пору року. Шкірка цього фрукту бути дуже корисною в домашніх умовах, тому краще не викидайте.

Як пише видання Sante+, шкірку можна використати в побуті та кулінарії. Зокрема ви навіть можете заощадити, уникаючи відходів, та приготувати з неї оцет.

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Як перетворити яблучну шкірку в оцет

Візьміть яблучну шкірку та змішайте з водою і цукром, потім процідіть отриману рідину через чистий бавовняний ручник чи марлю. Не забудьте добре віджати, щоб вийшла вся рідина.

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Перелийте рідину в скляну банку, але не закривайте її кришкою: покладіть на поверхню чисту бавовняну тканину і закріпіть її на краю ємності гумкою. Таким чином повітря може вільно контактувати з рідиною і перетворювати її на оцет.

Зберігайте банку в темному місці з кімнатною температурою принаймні три тижні, щодня струшуйте суміш, а потім перемістіть її в пляшку або випарник, коли закінчите. Вашій суміші потрібен час, щоб перетворитися на сидровий оцет.

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Отриманий таким чином оцет можна використовувати для екологічного прибирання будинку або як "бабусиний засіб" для видалення плям з тканин і поверхонь.

Завдяки цьому засобу можна помити непрозоре скло, очистити чайник та стінки душової кабінки, або ж видалити накип з праски. Ви також можете використовувати його для очищення холодильника або дезодорації кімнат, а також для усунення неприємних запахів з термосів та інших ємностей.Оцет має чудову здатність поглинати та нейтралізувати запахи.

Інші способи використання яблучної шкірки

1. Освіжувач повітря з яблучних шкірок. Спочатку шкірки висушіть на сонці, потім помістіть їх в полотняний або фатиновий мішечок з паличкою кориці. Таким чином отримані аромати зможуть віддушити кімнати вашого будинку. Тож ви можете розмістити їх у шафах, ящиках та багатьох інших місцях.

2. Засіб для очищення посуду. Ви також можете використовувати яблучну шкірку для чищення алюмінієвого посуду та предметів, кислота, яка в них міститься, має чудову знежирюючу дію.

Помістіть їх у каструлю з водою і занурте предмети, які потрібно очистити. Потім поставити каструлю на плиту на повільний вогонь приблизно на 40 хвилин, і вимкніть. Нарешті, дайте йому повністю охолонути та ретельно протріть предмети чистою тканиною з мікрофібри, результат приголомшливий.

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3. Трав'яний чай з яблучних шкірок. Спочатку дайте яблучним шкіркам висохнути на чистому сухому рушнику приблизно тиждень. Якщо ви поспішаєте, запікайте їх в духовці близько 40 хвилин при 80 градусах.

Щоб приготувати настій, залийте гарячою водою безпосередньо поверх яблучної шкірки, а якщо ви хочете покращити його смак, просто додайте корицю або ваніль.

Нагадаємо, щоб бути здоровим, важливо правильно харчуватися та займатися фізичними вправами. Тому правильний сніданок – запорука успіху. Що не можна їсти на голодний шлунок, читайте в матеріалі.

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