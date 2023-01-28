Що не можна їсти на голодний шлунок: правила здорового сніданку

Щоб бути здоровим, важливо правильно харчуватися та займатися фізичними вправами. Тому правильний сніданок – запорука успіху.

Проте деякі продукти не можна додавати у своєму меню саме вранці на голодний шлунок. UAportal зібрав список некорисних сніданків.

Що не варто їсти на сніданок:

1. Пластівці, солодкі мюслі та каші швидкого приготування. Їх не рекомендовано їсти на сніданок, оскільки в них багато цукру. Після такого сніданку ви швидко захочете їсти знову.

2. Fastfood. Сніданок з бургерами, картоплею фрі та іншими стравами з ресторанів швидкого приготування містять багато солі, цукру та підсилювачів смаку.Тому вам захочеться їсти одразу після такого прийому харчів.

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3. Гостра та солона їжа. Страви з ефірними оліями можуть подразнити слизові оболонки органів травлення та розпалюють апетит.

4. Алкоголь та кава. Ці напої можуть викликати подразнення шлунку, розпалити печію, а при регулярному вживанні можуть спровокувати гастрит та виразки.

5. Газовані напої, крім мінеральної води. Це може викликати подразнення слизової оболонки шлунка.

6. Дріжджова випічка може спричинити сильний метеоризм, здуття в кишківнику.

7. Свіжовижаті соки подразнюють слизову оболонку шлунка через вміст кислот і масла у фруктах. Це призводить до виділення соляної кислоти та проблем зі шлунком.

8. Кисломолочна продукція на голодний шлунок не дуже корисна, оскільки молочнокислі бактерії потраплять в кисле середовище та загинуть, не дібравшись до кишківника. Найкраще таку продукцію пити між основними прийомами їжі.

9. Свіжі овочі, зокрема нарізка з помідорів та огірків не варто вживати на голодний шлунок. Оскільки кислоти, що містяться в свіжих овочах, можуть стати причиною проблем зі шлунково-кишковим трактом. Як наслідок, може виникнути дискомфорт у шлунку, печія, підвищене газоутворення. Проте овочі можна додати до основної страви у невеликій кількості.

10. Сік цитрусових та самі цитрусові натщесерце – це шлях до гастриту та інших проблем ШКТ.

Які сніданки є корисними:

1. Несолодкі каші на воді та з молоком, маслом, сиром або ягодами.

2. Страви з яйцями.

3. Страви з сиру зі сметаною або кисломолочним продуктом. За бажанням можна додати ягоди або фрукти, зокрема банани.

4. Млинці чи оладки зі злакового борошна з начинкою з сиру, птиці, овочів.

5. Бутерброди з сиром і маслом; птицею або м'ясом і листком салату.

6. Білкова їжа, зокрема тушковані овочі і шматочок грудинки курки, нежирна риба. Такі страви чудово насичують організм.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що каші на сніданок принесуть більше користі, якщо їх зварити у воді. Молочні каші лікарі не радять вживати ані дітям, ані дорослим.

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