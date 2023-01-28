Что нельзя есть на голодный желудок: правила здорового завтрака

Чтобы быть здоровым, важно правильно питаться и заниматься физическими упражнениями. Поэтому правильный завтрак – залог успеха.

Однако некоторые продукты нельзя добавлять в своем меню именно утром в голодный желудок. UAportal собрал список бесполезных завтраков.

Что не стоит есть на завтрак:

1. Хлопья, сладкие мюсли и каши быстрого приготовления. Их не рекомендуется есть на завтрак, поскольку у них много сахара. После такого завтрака вы быстро захотите есть снова.

2. Fastfood. Завтрак с бургерами, картофелем фри и другими блюдами из ресторанов быстрого приготовления содержат много соли, сахара и усилителей вкуса. Поэтому вам захочется есть сразу после приема пищи.

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3. Острая и соленая пища. Блюда с эфирными маслами могут раздражать слизистые органов пищеварения и разжигают аппетит.

4. Алкоголь и кофе. Эти напитки могут вызвать раздражение желудка, разжечь изжогу, а при регулярном употреблении могут спровоцировать гастрит и язвы.

5. Газированные напитки, кроме минеральной воды. Это может вызвать раздражение слизистой желудка.

6. Дрожжевая выпечка может вызвать сильный метеоризм, вздутие в кишечнике.

7. Свежевыжатые соки раздражают слизистую желудка из-за содержания кислот и масла во фруктах. Это приводит к выделению соляной кислоты и проблемам с желудком.

8. Кисломолочная продукция на голодный желудок не очень полезна, поскольку молочнокислые бактерии попадут в кислую среду и погибнут, не добравшись до кишечника. Лучше всего такую продукцию пить между основными приемами пищи.

9. Свежие овощи, в частности нарезка из помидоров и огурцов, не следует употреблять на голодный желудок. Поскольку содержащиеся в свежих овощах кислоты могут стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом. Как следствие, может возникнуть дискомфорт в желудке, изжога, повышенное газообразование. Однако овощи можно добавить в основное блюдо в небольшом количестве.

10. Сок цитрусовых и сами цитрусовые натощак – это путь к гастриту и другим проблемам ЖКТ.

Какие завтраки полезны:

1. Несладкие каши на воде и с молоком, маслом, творогом или ягодами.

2. Блюда с яйцами.

3. Блюда из творога со сметаной или кисломолочным продуктом. По желанию можно добавить ягоды или фрукты, в том числе бананы.

4. Блинчики или оладьи из злаковой муки с начинкой из творога, птицы, овощей.

5. Бутерброды с творогом и маслом; птицей или мясом и листом салата.

6. Белковая пища, в том числе тушеные овощи и кусочек грудинки курицы, нежирная рыба. Такие блюда отлично насыщают организм.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что каши на завтрак принесут больше пользы, если их сварить в воде. Молочные каши врачи не советуют употреблять ни детям, ни взрослым.

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