Как нельзя обращаться с котами, чтобы они не обиделись

На что могут обидеться кошки и кошки

Кошки – кроткие, забавные и чуть-чуть пренебрежительные животные. Некоторые коты считают себя хозяевами в доме. Владельцы этих домашних питомцев часто замечают, что они способны чувствовать гнев и обиду. Иногда обиженный кот может начать демонстративно вас игнорировать или оставлять "отмщение" в вашей обуви вместо лотка.

Кошки боятся резких громких звуков. Они заставляют животных испытывать недоверие и стресс. Не стоит кричать в присутствии домашнего питомца. Чтобы отругать кота лучше изменить интонацию на суровую. Громкие крики могут совершить только хуже.

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Кошки могут обидеться как на нехватку внимания со стороны хозяина, так и на чрезмерное ее проявление. Когда кот занят спит, отдыхает на диване, умывается или ест – лучше его не трогать. В то же время эти животные тяжело переносят одиночество. Старайтесь не оставлять их надолго наедине.

Коты считают ваш дом своей территорией, поэтому им нужно знать обо всем, что происходит в доме. Они могут обидеться, если закрывать перед ними дверь, когда они хотят войти в комнату. Разрешайте котам исследовать пространство.

Некоторые кошки очень обижаются, когда хозяева заводят другое домашнее животное. Им нужно время, чтобы познакомиться и впустить "чужака" в свое пространство. Во время первой встречи с новым домашним питомцем кот начнет злиться, шипеть, драться или прятаться по углам.

Коты не способны понять благие намерения хозяина, когда их везут на уколы или другие процедуры к ветеринару. Кот испытывает стресс, обиду и в некоторых случаях боль, поэтому может быть тревожным или даже злым после визита к врачу. Это нужно просто переждать, пока животное не вернется к нормальному настроению.

Напомним, 1 марта в Украине и мире отмечали Международный день кошек.

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