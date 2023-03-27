Как оборвать листья петрушки за считанные минуты: лайфхак из TikTok

Если вы часто используете зелень для приготовления блюд, вам полезно будет узнать, как быстро оборвать листья из петрушки или кинзы. Этим лайфхаком поделились пользователи социальной сети TikTok.

Для того чтобы не тратить время на обрыв листиков, следует использовать терку с широкими отверстиями. Для выполнения этого "фокуса" хорошо промойте петрушку или кинзу и обсушите.

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Далее возьмите терку, продвиньте зелень корешками в отверстия и потяните за них с другой стороны терки. Несколько секунд – и листья будут сорваны.

Этим способом легко оборвать листья и из базилика или мяты.

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