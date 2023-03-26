Чтобы тесто для выпечки пасхальных куличей не оседало: главные правила

В скором времени будем праздновать один из самых больших христианских праздников – Пасху. Украинцы уже начали запасаться продуктами, чтобы печь куличи и красить яйца.

Если вы будете самостоятельно печь пасхальный хлеб, а не покупать уже готовый, то учтите некоторые правила выпекания, чтобы тесто хорошо поднималось и чтобы куличи не "попадали" в духовке во время выпекания.

Опытные кулинары говорят, что тесто для ремней должно подходить при комнатной температуре, в помещении, где нет сквозняков. А чтобы кулич не оседал во время выпечки, нужно не открывать духовку, пока хлеб достаточно не пропечется.

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Также важно правильно приготовить опару, а муку обязательно просеять перед добавлением в тесто. Кстати, чем дольше поднимается опара и чем больше ее переминать, тем больше тесто будет воздушнее.

А еще важно печь пояса определенное время, чтобы они не были сухими. Старайтесь четко следовать рецептам, по которым вы готовите.

Предлагаем рецепт кулича по "бабушкиному рецепту".

Продукты:

Молоко – 0,5 литра,

Дрожжи сухие активные – 11 г (или "живые" 30 г)

Сахар – 2 стакана,

Соль – 0,5 ч. л.

Мука высшего сорта – 9 стаканов,

Яйца – 6 шт.,

Маргарин – 300 г,

Изюм – 150 г,

Ванилин – 2 г.

Как готовить кулич по "бабушкиному рецепту":

Молоко вылить в кастрюлю, немного подогреть (температура около 40 градусов). Вылить в большую миску, добавить сухие дрожжи, 1/2 стакана сахара, размешать.

Муку просеять через сито. К молоку добавить 3 стакана и размешать.

Накрыть миску полотенцем, поставить в теплое место на 1,5-2 часа.

Отделите желтки от белков. К желткам добавить сахар (пол стакана). Растереть 6 желтков с сахаром, чтобы смесь побелела, затем добавьте ванилин.

Маргарин растопите на водяной бане.

Белки из 6 яиц нужно посолить и взбить в пену.

В миску к опаре добавить перетертые желтки, половину маргарина и взбитые белки. Добавьте оставшуюся муку и замешайте тесто. Выложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность.

Смажьте руки растительным маслом и несколько раз вымесите тесто. Затем положите его в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на 2 часа.

Изюм нужно вымыть просушить и обвалять в муке. Затем бросить их в тесто и хорошо вымесить все вместе.

Формы для выпечки смажьте растительным маслом и обсыпьте мукой.

Включите духовой шкаф на 180 градусов. Пока она греется, тесто выложите в форму, заполнив их на треть. Накройте их полотенцем, чтобы тесто в формах еще немного взошло.

Выстелите пергамент на противень, поставьте сверху формы с тестом и вложите в духовку на среднюю полку. Уменьшите температуру в духовке до 150 градусов и выпекайте куличи примерно 1,5 часа (все зависит от вашей духовки, ориентируйтесь на цвет сливок ремней – он должен стать золотистым. Готовность проверяйте длинной острой деревянной палочкой).

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А еще напомним рецепт кулича, с которым справится и начинающий.

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