Щоб тісто для випікання великодніх пасок не осідало: головні правила

Незабаром святкуватимемо одне з найбільших християнських свят – Великдень. Українці вже почали запасатися продуктами, аби пекти пасочки та фарбувати яйця.

Якщо ви будете самостійно пекти великодній хліб, а не купувати вже готовий, то зважте на деякі правила випікання, аби тісто гарно сходило й щоб паски не "попадали" у духовці під час випікання.

Досвідчені кулінари кажуть, що тісто для пасок повинно підходити при кімнатній температурі, у приміщенні, де немає протягів. А щоб паска не осідала під час випічки, потрібно не відкривати духовку, поки хліб достатньо не пропечеться.

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Також важливо правильно приготувати опару, а борошно обов'язково просіяти перед додаванням в тісто. До речі, чим довше підіймається опара і чим більше її переминати, тим більше тісто буде повітрянішим.

А ще важливо пекти паски певний час, аби вони не були сухими. Намагайтеся чітко слідувати рецептам, за якими ви готуєте.

Пропонуємо рецепт паски за "бабусиним рецептом".

Продукти:

Молоко – 0,5 літра,

Дріжджі сухі активні – 11 г (або "живі" 30 г)

Цукор – 2 склянки,

Сіль – 0,5 ч. л.

Борошно вищого ґатунку – 9 склянок,

Яйця – 6 шт.,

Маргарин – 300 г,

Ізюм – 150 г,

Ванілін – 2 г.

Як готувати паску за "бабусиним рецептом":

Молоко вилити в каструлю, трохи підігріти (температура близько 40 градусів). Вилити у велику миску, додати сухі дріжджі, 1/2 склянки цукру, розмішати.

Борошно просіяти через сито. До молока додати 3 склянки та розмішати.

Накрити миску рушником, поставити у тепле місце на 1,5-2 години.

Відокремити жовтки від білків. До жовтків додати цукор (пів склянки). Розтерти 6 жовтків з цукром, аби суміш побіліла, потім додайте ванілін.

Маргарин розтопіть на водяній бані.

Білки з 6 яєць треба посолити та збити їх у піну.

У миску до опари додати перетерті жовтки, половину маргарину, й збиті білки. Додайте решту борошна та замішайте тісто. Викладіть тісто на присипану борошном робочу поверхню.

Змажте руки олією та кілька разів вимісіть тісто. Потім покладіть його у миску, накрийте рушником й поставте у тепле місце без протягів на 2 години.

Ізюм треба вимити просушити та обваляти у борошні. Потім вкинути їх у тісто й гарно вимісити все разом.

Форми для випічки змастіть олією та обсипте борошном.

Увімкніть духовку на 180 градусів. Поки вона гріється, тісто викладіть у форми, заповнивши їх на третину. Накрийте їх рушником, аби тісто у формах ще трохи зійшло.

Вистеліть пергамент на деко, поставте зверху форми з тістом ті вкладіть у духовку на середню полицю. Зменшіть температуру у духовці до 150 градусів та випікайте паски приблизно 1,5 години (все залежить від вашої духовки, орієнтуйтеся на колір вершечків пасок – він має стати золотистим. Готовність перевіряйте довгою гострою дерев'яною паличкою.

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А ще нагадаємо рецепт паски, з яким справиться й початківець.

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