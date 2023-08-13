Как очистить швы между плиткой в ванной за 10 минут и избежать плесени: необходимое средство есть в аптечке

Межплиточные швы в ванной комнате часто становятся жертвами загрязнения, что влияет на общий вид помещения. Однако есть эффективный способ очищения, к тому же аптечный, помогающий не только восстановить чистоту, но и избавиться от плесени.

Для отбеливания межплиточных швов рекомендуется использовать перекись водорода, которая обычно имеется в наличии в домашней аптечке. Об этом эффективном способе поделилась Express.

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Способность перекиси водорода бороться с бактериями, плесенью и грибками делает его натуральным средством для уборки и очистки. Благодаря его отбеливающим свойствам, швы между плитками можно восстановить уже через 10 минут.

Вот как правильно применить перекись водорода для уборки межплиточных швов:

Наполните пульверизатор немного перекиси водорода. Равномерно распылите жидкость непосредственно на загрязненные межплиточные швы. Оставьте на 10 минут для впитывания средства. Затем снимите загрязнение. Протрите швы влажной тканью. Завершите процесс, вытирая поверхность сухим полотенцем.

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