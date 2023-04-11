Как очистить унитаз от сильных загрязнений: эффективный лайфхак с дегтевым мылом

Проблема жесткой воды известна почти каждому, поскольку она может приводить к появлению желтых полос ржавчины и известковых налетов в унитазе и другой сантехнике.

Для того чтобы избавиться от этих неприятных отложений и вернуть унитазу белый вид, обычно приходится покупать дорогие бытовые средства. Однако существует бюджетный лайфхак, который поможет справиться с этой проблемой. Об этом пишет издание cpykami.

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Для очищения унитаза от ржавчины и налета можно использовать натуральное средство – щавелевую кислоту. Также понадобится дегтевое мыло. Вот пошаговая инструкция:

Сначала разводим щавелевую кислоту с дегтевым мылом, чтобы получить густую кашицу; Затем наносим эту смесь на ватный диск и накладываем его на места сильных загрязнений унитаза; Оставляем ватные диски на 30 минут. Если известковые отложения находятся внутри унитаза, то в этом случае исчерпываем воду и наносим смесь щавелевой кислоты и дегтевого мыла на загрязненную область; Спустя некоторое время слегка протираем загрязненные места и промываем унитаз водой.

Предлагаем узнать, какие предметы категорически не стоит бросать в унитаз. Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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