Как оформить загранпаспорт ребенку: инструкция

Планируете семейное путешествие? Тогда оформление загранпаспорта для ребенка – один из первых шагов на пути к приятным впечатлениям. Разберемся подробно, как это сделать быстро и без лишних хлопот. Об этом пишет "Факты".

С какого возраста можно оформлять загранпаспорт ребенку?

В Украине можно оформить загранпаспорт ребенку с момента рождения. Это позволяет планировать поездки с малышом с первых дней его жизни.

Куда обращаться?

Для оформления документа вы можете выбрать один из удобных вариантов:

Территориальные подразделения Государственной миграционной службы: классический вариант, всегда доступный.

классический вариант, всегда доступный. Центры предоставления административных услуг (ЦНАП): современный формат, позволяющий получить множество услуг в одном месте.

современный формат, позволяющий получить множество услуг в одном месте. Центры обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ": специализированные центры, предоставляющие услуги по оформлению паспортов.

Читайте также: Кому нужен военный билет и как его оформить

Какие документы нужны?

Список документов зависит от возраста ребенка:

Для детей до 14 лет: оригинал свидетельства о рождении, ваш паспорт и квитанция об оплате услуги.

оригинал свидетельства о рождении, ваш паспорт и квитанция об оплате услуги. Для детей от 14 лет: кроме вышеперечисленных документов, понадобится также ID-карта ребенка.

Важные нюансы:

Фотография: Для детей до 12 лет, не присутствующих при подаче документов, необходима фотография определенного формата (подробные требования можно уточнить в миграционной службе).

Для детей до 12 лет, не присутствующих при подаче документов, необходима фотография определенного формата (подробные требования можно уточнить в миграционной службе). С 12 лет ребенок должен присутствовать лично для сканирования отпечатков пальцев.

ребенок должен присутствовать лично для сканирования отпечатков пальцев. Обычно паспорт готов в течение 7-20 рабочих дней, но при наличии веских причин (например, лечения за границей) срок может быть сокращен до 3 дней.

Как забрать готовый паспорт?

Забрать готовый паспорт может один из родителей или опекун, предъявив свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка (или ID-карту ребенка, если ему больше 14 лет).

Срок действия паспорта:

Для детей младше 16 лет: 4 года.

4 года. Для детей от 16 лет: 10 лет.

Напомним, мы уже писали, что должен делать абитуриент вуза, если ему пришла повестка.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!